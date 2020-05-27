علماء آثار يكتشفون رفات زوجين منذ ألف عام

المصدر: إعداد: نهى حوّا

عثر علماء الآثار، وسط الصين، على مقبرة تضم رفات زوجين مدفونين منذ ألف عام معاً، ويفصل بينهما جدار مع نافذة، باعتقاد أن ذلك يتيح لهما مواصلة علاقتهما في الآخرة.

وقد تم اكتشاف الهيكلين العظميين للزوج والزوجة، داخل مقبرة تانجياوان القديمة، بنينشيانغ في مقاطعة هونان، مستلقيين على أرضية مبلطة داخل قبرهما المبطن بالطوب، وقد أسند رأساهما إلى وسادة من البلاط أيضاً.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلاً عن كبير علماء الآثار في الموقع، يانغ نينغبو، بأنه من النادر العثور على ثقب نافذة، أو ما يطلق عليه «جسر خرافي» في الجدار داخل مدافن الصين القديمة، وقد يكون هذا اعتقاداً قديماً بإمكانية التواصل في حياة الآخرة.

وإلى جانب رفات الجثتين اللتين يعتقد أنهما دفنتا في المكان خلال عهد سلالة سونغ الشمالية (960 إلى 1127 ميلادي)، تم اكتشاف عدة قطع من الفخار في المقبرة.

وكان علماء الآثار قد باشروا التنقيب في المقبرة، قبل الخطط المتعلقة بمد الطريق السريع بين نينشيانغ – شوشان عبر الموقع، والذي من المتوقع أن يفتح للمركبات في عام 2022، وفقاً لصحيفة «تشاينا ديلي»، وقد تم نقل رفات الجثتين من المقبرة إلى مكان آخر.

أفاد عالم الآثار الصيني، نينغبو، بوجود فحم خارج مدخل القبر، ما يوفر فرصة جيدة لتوثيق تاريخ دفن الزوجين في المقبرة، مشيراً إلى أن بعض الموجودات في المقبرة، تفيد بأن الزوجين كانا يمتلكان أشياء أساسية فقط، لكن دفن تلك الأشياء معهما في قبر حجري، يفيد أيضاً بأنهما ربما تمكنا من تحقيق الثروة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز