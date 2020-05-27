مسرح بورغ النمساوي الشهير يستعد لموسم ما بعد الجائحة

المصدر: (فيينا - د ب أ)

يستعد مسرح بورغ في العاصمة النمساوية فيينا لعرض مجموعة من القصص الإنسانية خلال الموسم المقبل، بعد أشهر من الإغلاق، حسبما أعلن المخرج مارتين كوسيج، مساء الاثنين، لدى عرض خططه لموسم 2020 - 2021 بمحطة البث الإذاعي «أو آر إف».

وقال كوسيج (59 عاماً) الذي توقف موسمه الأول في رئاسته للمسرح الوطني النمساوي الشهير بشكل مفاجئ من جراء أزمة فيروس كورونا في مارس: «إنها نقطة مهمة جداً أيضاً بالنسبة لي أن يتم الابتعاد عن التجارب الصارخة والتصميمات الأدائية».

ويرغب كوسيج في افتتاح الموسم المقبل في سبتمبر بإنتاجه لمسرحية «الحياة حلم» لبيدرو كالديرون، وهي مسرحية يعود فيها أمير إلى الحياة بعد عزلة إجبارية.

كما توجد أوجه تشابه مع الجائحة في أعمال أخرى مثل «أطفال الشمس» لمكسيم غوركي، في نسخة أعدها المخرج سيمون ستون. وسيتم تقديم العرض الأول للمسرحية التي تتعلق أحداثها بانتفاضة ضد الأطباء في أوقات الكوليرا في أبريل.

ويتضمن برنامج مسرح بورغ لعام 2020 - 2021 ما إجماليه 31 إنتاجاً جديداً.

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