طاهٍ صغير يأسر قلوب الملايين

المصدر: دبي - البيان

بدأ الأمر كمزحة لإضفاء الابتسامة على وجوه الأصدقاء، لكن الشيف كوبي الصغير بات الآن يحظى بمتابعة واسعة على إنستغرام، من خلال صفحته «كوبي إيتس» حسب تقرير «سكاي نيوز عربية».

وأظهرت فيديوهات كوبي وهو يعد وصفات مختلفة، هذا إلى جانب قيامه بتذوق الوجبات، لتظهر على محياه ملامح قبول الوصفات أو رفضها فيما يصدر أصواتاً حول النكهات أو جودة الطعام.

وقالت والدة كوبي، آشلي ويان، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، إن الفيديوهات للشيف كوبي بدأت كوسيلة لمشاركة لحظات استمتاع وحماسة ابنها في المطبخ مع الأصدقاء والعائلة.

وبعد فترة أخذت صفحة الشيف كوبي، تحظى بالمتابعين، وتسارع الأمر بصورة كبيرة بعد أن أطلقت الصفحة في نهاية فبراير الماضي، حيث بلغ عدد المتابعين لصفحته 200 شخص.

وبعد 15 أبريل وصل عدد المتابعين إلى 100 ألف، ثم 200 ألف بعد فترة قصيرة، أما الآن فيبلغ عدد متابعي كوبي أكثر من 1.4 مليون.

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