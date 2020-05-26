ثري يعدّ الطعام لمئات العمال

المصدر: (دبي - البيان)

اضطر آلاف من العمال المغتربين في سنغافورة لقضاء عطلة عيد الفطر في العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مهاجعهم.

ولتعزيز معنويات هؤلاء العمال قام رجل الأعمال السنغافوري دوشيانت كومار وزوجته وفريق من الطهاة بإعداد وجبات من البرياني لما لا يقل عن 600 شخص في مساء أول أيام عيد الفطر.

واستخدم كومار وصفة عائلية لإعداد أطباق الأرز الجنوب آسيوي الذي غالباً ما يتم تناوله في المناسبات الاحتفالية.

وقال كومار الذي كان يتذوق الطعام الذي يجري إعداده في أواني طهي ضخمة في مطبخ أحد المطاعم: «عادة، لو كانوا مع أسرهم، سيستمتعون بهذه الأنواع من الأطباق، ولكن هؤلاء الرجال هنا بمفردهم».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز