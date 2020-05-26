صفيحة تكتونية عملاقة تنكسر بين أستراليا والهند

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة جديدة، أن صفيحة تكتونية عملاقة، تحت المحيط الهندي، تنكسر ببطء إلى قسمين، في حدث مثير وفق موقع «روسيا اليوم».

وتغطي الصفائح التكتونية الأرض مثل لحاف مرقع ويمكن أن تؤدي حركتها إلى زلازل مدمرة.

ومن الناحية الجيولوجية، من المتوقع أن تنقسم الصفيحة في وقت قصير، ولكن بالنسبة للبشر فإن الانفصال سيدوم إلى الأبد.

ويعتقد أن الصفيحة التكتونية بين الهند وأستراليا- Capricorn، تتحرك بمقدار 0.06 بوصة (1.7 ملم) سنوياً. وبهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر مليون سنة، لتصبح المسافة بين الصفائح ميلاً واحداً.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، أوريلي كاودورير- كورفيور، المختصة في علوم الأرض البحرية في معهد فيزياء الأرض بباريس: «إنها ليست بنية تتحرك بسرعة، لكنها لا تزال مهمة».

واستغرب العلماء أن الزلازل لم تنشأ من صفيحتين تكتونيتين، ولكن من منتصف صفيحة واحدة. ولم تكن هذه مفاجأة كاملة، على الرغم من أن صفيحة الهند-أستراليا- Capricorn، لا تعمل دائماً كوحدة واحدة متماسكة.

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