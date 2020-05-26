بدلة للحماية في الحفلات والأماكن المزدحمة

المصدر: دبي - البيان

ذكر تقرير جديد، أن إحدى الشركات في كاليفورنيا، اخترعت بدلة ذات تقنية عالية، مع نظام ترشيح، تقول إنها يمكن أن تحمي من الإصابة بفيروس «كورونا»، وفق «روسيا اليوم».

وأفادت محطة KNTV الإخبارية، بأن شركة الإنتاج Production Club، أنشأت بدلة التكنولوجيا القابلة للارتداء، المسماة Micrashell، مع الأخذ في الاعتبار، الذهاب إلى النوادي والحفلات الموسيقية المزدحمة.

وقال ميغيل ريسوينو رئيس قسم الاختراعات في الشركة: «إن Micrashell، هو حل لجمع الناس معاً بأمان. إنها نصف بدلة، تأخذ نوعاً من سلامتك وأمانك، من حيث كونك قريباً من الجسيمات أو الفيروسات المحمولة جواً، إلى المستوى التالي».

وتوصف التكنولوجيا الجديدة، بأنها فرع من سترة المواد الخطرة، وتحتوي على مكبرات صوت، يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق، وميكروفون، والأهم من ذلك، نظام ترشيح N95.

وقالت الشركة إنه من خلال فتحة خلفية على الخوذة، يتم شفط الهواء الخارجي، من خلال نظام الترشيح، وتوجيهه إلى وجه مرتديها. ثم تتم تصفيته مرة ثانية قبل طرده إلى الغرفة.

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