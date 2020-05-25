موناكو تغلق شوارعها من أجل فيلم قصير

المصدر: لندن - رويترز

حصل البطل المحلي شارل لوكلير على شوارع موناكو لنفسه يوم أمس الأحد، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد إقامة أشهر سباقات فورمولا 1 للسيارات في الإمارة، من أجل الدوران حول الحلبة الواقعة في مسقط رأسه في سيارة فيراري رياضية.

ويظهر لوكلير (22 عاماً) في فيلم قصير لكلود لولوش يعيد فيه المخرج الفرنسي صناعة فيلم «كان لقاء» (سيتيه آن رينديه-فو) عام 1976، الذي كان يصور قيادة غير مشروعة على سرعة عالية في شوارع باريس في الساعات الأولى من الصباح.

لكن هذه المرة وافقت السلطات في موناكو على إغلاق حلبة سباق الشوارع أمام المرور والمشاة.

وكتب لوكلير، الذي يقود سيارة فيراري إس.إف 90 ستراديل في فيلم «اللقاء الكبير»، في حسابه: «اليوم كان من المفترض أن يشهد التجارب التأهيلية للسباق المقام في مسقط رأسي».

وأضاف سائق فيراري: «بسبب الموقف الحالي، أُلغي سباق الجائزة الكبرى لكن بفضل فيراري سأستطيع قيادة السيارة حول الحلبة من أجل فيلم قصير من إنتاج كلود لولوش. لا أستطيع الانتظار من أجل القيادة مجدداً». وأُلغي سباق موناكو، الموجود في جدول فورمولا 1 منذ 1954، وهو أشهر سباقات بطولة العالم، بسبب «كوفيد ـ 19» ولم يبدأ الموسم حتى الآن.

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