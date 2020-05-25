شبكة صناعية تتواصل مع الخلايا العصبية

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

طوّر فريق من الباحثين تقنية جديدة تتيح للشبكات العصبية الصناعية التواصل مع الخلايا العصبية داخل مخ الإنسان، إذ تحوّل المنظومة الجديدة الإشارات الكهربائية الصناعية إلى نمط معيّن يتيح للخلايا الحية التعامل معه.



وتنطوي هذه التقنية على أهمية كبيرة في تطوير أنسجة عصبية في المستقبل لتعويض الخلايا والروابط العصبية البشرية التي يمكن أن تتلف من جراء الحوادث وغير ذلك.

وأفاد الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في التكنولوجيا، بأن هذه الدراسة هي مجهود مشترك بين باحثين من معهد بيوجروكس للأبحاث الطبية في إسبانيا وجامعة طوكيو، ومختبر «إي.إم.إس» التابع لجامعة بوردو الفرنسية.



ومن أهم المشكلات التي تعترض إمكانية الربط بين الخلايا العصبية الحية والصناعية أن خلايا المخ تتعامل بطريقة دقيقة للغاية، في حين أن شبكات الخلايا العصبية الصناعية لا تستطيع الوصول إلى خلايا بعينها داخل مخ الإنسان.

ولكن التقنية الجديدة استطاعت التغلب على هذه المشكلة، بعد أن نجح فريق الدراسة في تحويل الإشارات الكهربائية إلى نبضات ضوئية.

ويقول الباحث تيموثي ليفي إن «التقنية الجديدة تسمح باستهداف خلايا عصبية معينة في مخ الإنسان».



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