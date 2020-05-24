عطارد وليس شوال سبب العيد السبت في موريتانيا والصومال

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت كل من الصومال وموريتانيا أمس السبت بأول أيام عيد الفطر، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان احتفلتا السبت بالعيد في العالم العربي.

وقال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أول أمس الجمعة أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب. pic.twitter.com/K9YpUVzyni — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وأضاف: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر، كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا. pic.twitter.com/JQ9LInKa7j — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وأعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك أمس السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد اليوم الأحد.

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