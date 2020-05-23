رموز سرية في ثوب زفاف ماركل

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

احتفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعيد زواجهما الثاني أخيراً، في أعقاب عامين حافلين بالأزمات واللحظات السعيدة، قد يكون أبرزها ولادة ابنهما ارتشي وقرارهما التنحي عن دورهما في العائلة المالكة.

وارتدت ماركل في يوم زفافها داخل كنيسة سانت جورج بوندسور في 19 مايو 2018، ثوباً من تصميم المديرة الفنية السابقة لشركة جيفنشي، كلير وايت كلر، وفوقها طرحة مطرزة بالأزهار.

ولكن لمسات كثيرة بقيت مخفية في بدلة الزفاف كانت تتكشف تباعاً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، من قطعة زرقاء مخبأة في طرحتها، إلى قطعة مجوهرات وضعتها في حفل الاستقبال بدلالات عاطفية، وغيرها من الرموز.

وأفادت ممثلة مسلسل سوت، بعد أشهر من زفافها في وثائقي ملكة العالم، وهي تحدق في طرحتها وثوبها: في مكان ما هناك قطعة من قماش أزرق محاكة بالداخل. وهذه القطعة مأخوذة من الثوب الذي ارتدته أثناء موعدها الأول مع زوجها. وكان صعود ماركل بطرحتها الحرير ذات الخمسة أمتار، وهي تتدلى على درجات الكنيسة أنيقاً. ويقال إن الطرحة مصنوعة من قطع أزهار مطرزة يدوياً، وقد استغرقت خياطتها مئات ساعات العمل.

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