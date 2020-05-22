إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو

المصدر: (باريس - د ب أ)

فازت امرأة إيطالية بلوحة لبيكاسو تقدر قيمتها بمليون يورو (1.1 مليون دولار) في سحب خيري، حسبما أعلن المنظمون مساء أول من أمس.

وفازت المرأة بالجائزة في حدث دولي أطلق عليه "1 بيكاسو مقابل 100 يورو" تحت إدارة دار كريستيز للمزادات ومنظمة "كير" للمساعدات لتمويل مشروعاتها في أفريقيا.

ودفع كل مشارك 100 يورو مقابل تذكرة عبر الإنترنت. وتم اختيار الفائز في سحب إلكتروني على جائزة دار كريستيز للمزادات. وجمع السحب أكثر من 5 ملايين يورو وشاركت أكثر من 100 دولة فيه. وكان من المقرر أن يقام هذا الحدث في 30 مارس، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

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