شحنة بصل «هدية انتقام» شابة صينية

المصدر: (بكين - أ ف ب)

أفرغت شابة صينية شاحنة من البصل على عتبة منزل خطيبها السابق الذي انفصل عنها قبل أيام من عيد الحب الصيني، لتتسبب في بكائه، في هدية انتقامية غير عادية.

واشترت هذه الشابة في مقاطعة شاندونغ في شرق الصين شحنة من البصل على الإنترنت ولجأت إلى خدمة توصيل لتسليمها إلى منزل صديقها السابق قائلة إنه حان «دوره» للبكاء.

وطلبت من رجال التوصيل تكديس البصل الحاد على عتبة منزل صديقها السابق والمغادرة من دون القرع على الباب، وفق ما أوردت وكالة «شاندونغ نت». وأرفقت الهدية المبكية برسالة جاء فيها «بكيت لمدة ثلاثة أيام، والآن حان دورك!».

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