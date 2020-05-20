حيوانات برية تتجول في مدن روسيا

المصدر: دبي – البيان

مع الهدوء الذي يعم المدن الروسية وشوارعها المهجورة، قررت الحيوانات البرية في البلاد المغامرة أخيراً، بالتسلل إلى أراض كانت ممنوعة عليها من قبل.

من الدببة إلى الفقمات والدلافين، تلك بعض الحيوانات التي يمكن أن يصادفها المرء في شوارع روسيا هذه الأيام، وإن كان مشهد بعضها القريب جداً لا يدعو دائماً إلى الارتياح.

ففي مقطع فيديو نشر على موقع "موسكو تايمز"، أخيراً، تظهر حيوانات برية هناك وهناك، فنشاهد في مقطع فيديو دباً برياً يركض مهرولاً في شوارع مدينة ياروسلافل، كأنه يسابق سيارة. وتظهر أسماك الدلافين في مقطع فيديو آخر وهي تستحم على شاطئ مدينة كراسنودار الجنوبية، وفي مدينة مورمانسك القطبية، صور أحد المارة مقطع فيديو لفقمة تستمتع بالهدوء على قطعة جليدية عائمة.

لكن بعض الحيوانات لم تكن لطيفة طوال الوقت، إذ يظهر دب كبير في مقطع فيديو وهو يهاجم أحد المارة في الشارع، قبل الانطلاق مسرعاً.

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