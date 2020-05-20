باحثة تكتشف نوعاً جديداً من الفطريات عبر "تويتر"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"تريغولوميسيس تويتيري" هو الاسم اللاتيني الرسمي الجديد الذي أطلق على جنس جديد من الفطريات اكتشفته باحثة وعالمة أحياء دنماركية عبر موقع "تويتر".

كانت آنا صوفيا ريبوليرا من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في الدنمارك تتصفح "تويتر" حين وقعت عيناها على صورة لذوات الألف رجل التي تعيش في أميركا الشمالية وضعها زميل لها هو ديريك هينين من جامعة فيرجينيا للتقنية، ولمحت بعينين متدربتين وجود بضع نقاط صغيرة تبين لاحقاً أنها نوع جديد من الفطريات الطفيلية.

وتقول آنا في الإطار: " لقد تمكنت من رؤية شيء يشبه الفطريات على سطح ألفية الأرجل، ولم تكن مثل تلك قد عثر عليها من قبل على تلك ذوات الألف رجل الأميركية. لذا ذهبت إلى زميل لي وأطلعته على الصورة. وبدأنا عندئذ البحث في مجموعات المتحف".

وفي حين تؤمن ريبوليرا بأن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دوراً أهم وأوسع نطاقاً في مجال البحث تأمل أن يحفز اكتشافها الباحثين الهواة منهم والمحترفين على نشر المزيد من البيانات التي تمكن من التوصل لنتائج جديدة في زمن الكورونا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز