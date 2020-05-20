إيرلندا تواجه الحجر بأبيات من الشعر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

وجدت إيرلندا، بين سطور الشعر، العزاء في زمن الوباء. قصائد جديدة كتبت وأخرى قديمة أعيد اكتشافها، فباتت مواقع التواصل حافلة بالاقتباسات وأصوات شعراء يقرأون قصائدهم عبر الهاتف، لأشخاص معزولين، وعبر لوحات في الشوارع تحمل أبيات شعر.

ويستعين مسؤولو قطاع الصحة بقصيدة قديمة للرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، ضمن حملة لتعزيز مبدأ التباعد الجسدي، فيما يتعاون هيغينز نفسه مع طلاب مدرسة لوضع قصيدة جديدة.

وفي السياق، يشير ستيفن جيمس سميث، شاعر الدولة غير الرسمي، إلى اعتقاده بأن الناس يجدون العزاء في الشعر، فهم «يحتاجون إليه في اللحظات المهمة من الحياة».

وقد طلبت الشركات والمنظمات الخيرية من سميث وضع قصائد جديدة، نشرت كلمات إحداها لترافق فيلماً قصيراً حول شوارع دبلن المهجورة.

وتعاونت مجموعة «شعر إيرلندا» الفنية مع منظمة «ألون» الخيرية لإنشاء مبادرة خط الشعر بغية إقامة تواصل بين الشعراء والمسنين المعزولين.

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