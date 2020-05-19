الطفلة الأقوى تمكنت من الوقوف في الأسبوع الثامن من عمرها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد والد طفلة بريطانية إن ابنته تعلمت الوقوف بعمر ثمانية اسابيع، ممازحاً أن ذلك يعود إلى مشاهدتهما معاً مقاطع فيديو تعود لرجال أقوياء على "يوتيوب".

وقال الاب تيزرا فن-جونستون، البالغ 31 عاماً، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لاحظ وشريكته أميلي ديريك، قوة ابنتهما لأول مرة عند مغادرة المستشفى، حيث تمكنت من رفع رأسها بعد خمسة أيام من ولادتها لبضع ثوان وهذا ينبغي ألا يحدث قبل بضعة أسابيع.

ووفقاً لبيانات المستشفى، ولدت الطفلة، لولا، في 31 يناير، وكان وزنها كيلوغرامين ونصف تقريباً، أقل 5% عن وزن الأطفال بعمرها، لكنها الآن بعمر 15 أسبوعاً تستطيع الوقوف من دون مساعدة أحد.

وقد تكون بالتالي أصغر طفلة تحقق هذا الإنجاز، لكن السجلات تتابع الاطفال القادرين على المشي فقط، واستناداً إلى سجل موسوعة غينيس العالمية، يعود اللقب للطفل روبين روبنسون، الذي حطم الرقم القياسي عندما أخذ أولى خطواته بعمر ستة أشهر فقط.

وكان الأب وطفلته يراقبان مقاطع فيديو تعود لرجال أقوياء على يوتيوب، عندما لاحظ قوتها، وقد أكد: "كانت بعمر شهر فقط، وكانت مستاءة تبكي، فحاولت أن أقعدها على ركبتي لتهدئتها، لكن بدلا من الجلوس وقفت على ركبتي ولم تكن ترغب في ثني قدميها.

وقامت بذلك مرات عدة لاحقا، وفي النهاية فكرت أنه إذا كان بإمكانها القيام بذلك وهي مستاءة، فربما يمكنها القيام بذلك وهي سعيدة. فحاولت الإمساك بها ودعمها، فتمكنت من أن تحمل وزنها.

ووفقاً لهيئات الخدمة الوطنية الصحية في بريطانيا، يصبح الطفل قادرا على الوقوف وحمل وزنه بيديه بين الشهر السادس والثامن. فيما أفادت دراسة لجامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا عام 2017 أنه مع بعض التمرين من الممكن للأطفال الوقوف قبل بلوغهم الشهر الرابع.

وقد حاول الأب أن يسأل والدته عن السبب، فقالت له أن أيا من أخوته لم يتمكن من حمل وزنه في عمرها، وتبين له من قراءته أن ذلك يجب أن يحدث بعمر تسعة شهور إلى سنة.

ثم شاهد وثائقياً عن الأطفال على "نتفليكس" وهناك قالوا إن الأطفال مبرمجون للزحف من الولادة، فوضع طفلته على سجادة ووضع ذراعه خلفها فتمكنت من دفع نفسها وحث خطاها بوضع قدميها على يديه". وفيما لا ينصح الآخرين بمحاولة القيام بذلك مع أطفالهم، أكد أنه ساعدها فقط في القيام بما ترغب به، وأنها في أول مرة قاما معاً بذلك ابتسمت له، كما لو أنها تتباهى.

الأب المعجب بمسابقات الرجال الأقوياء، زعم أن طفلته كانت تنظر منغمسة تشاهد فيديوهات معه، مثل قناة إيدي هول، الملقب بالوحش ممازحاً أنه من المحتمل أنها استلهمت من تلك التمارين.

كما يعتقد بوجود سبب آخر لقوتها، وهي نسبة العضلات إلى الوزن، ويقول أيضا إن جيناتها قد تكون السبب، لأنه كان دائما قادرا على بناء عضلاته بسرعة، وأنه غالباً ما تخيل نفسه قوياً عندما كان في ال13 من عمره، عندما بداً في ممارسة تمارين الاثقال والمصارعة وتمكن من التغلب على الأكبر منه سناً، مؤكدا أن الأمر: "لا علاقة لذلك باللياقة البدنية كثيراً، لكن في جانب القوة منه فقط".

الطفلة، مع ذلك، غير قادرة على المشي بعد، لكن والديها ينتظران خطواتها الأولى قريباً، وقد قالت والدتها: "أرغب فقط لو تأخذ وقتها".

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