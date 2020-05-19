اللقلق الأبيض يعود إلى بريطانيا بعد غياب

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

شهدت غابات بريطانيا، تفقيس بيوض طيور اللقلق الأبيض، في حدث انقطع نظيره منذ قرون. وعاين المراقبون مناسبة فقس الفراخ في واحد من ثلاثة أعشاش في ولاية نيب مقاطعة غربي ساسكس البريطانية، حيث أعلن مشروع اللقلق الأبيض، عن مشاهدة الوالدين وهما يزيلان القشور من عش يضم خمس بيوض، داخل شجرة سنديان، ويطعمون الفراخ.

وكان الزوج قد حاول تفقيس البيوض بلا نجاح العام الماضي، وقد أشارت لوسي غروفز، المسؤولة عن مشروع اللقلق الأبيض، إلى أنها المرة الأولى منذ مئات السنين، تفقس بيوض الطائر البري في بريطانيا. وأضافت قائلةً: «بعد انتظار 33 يوماً، لأن تفقس البيوض، كان مثيراً جداً رؤية أولى إشارات فقس أول بيضة في السادس من مايو.

وقد قام الأبوان بعمل رائع، لا سيما بعد فشلهما العام الماضي. إنها الخطوة الأولى نحو إعادة إحياء هذا النوع من الطيور في جنوبي بريطانيا. وقد جلب هذا الخبر، الفرح والأمل للناس في فترة الحجر». ويهدف المشروع لاستعادة جماعات 50 زوجاً على الأقل من طيور اللقلق الأبيض في جنوبي بريطانيا بحلول عام 2030.

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