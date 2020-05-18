حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

المصدر: البيان الإلكتروني

صادف البارحة 17 مايو عيد ميلاد الفنان المصري عادل إمام الثمانين، وبهذه المناسبة أهدت هالة مقبل، حفيدة "الزعيم" جدها كلمات مؤثرة عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت هالة، وهي ابنة سارة عادل إمام، عدة صور تجمعها بجدها وعلقت عليها: "إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا ‏يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي".‏

وتابعت هالة في رسالتها لجدها: "شكرا لأنك دائما تلهمني في كل خطوة أخطوها.. أنت ملك عائلتنا، أحبك كثيرا، كل سنة وأنت طيب يا بطلي".‏

ويذكر ان الزعيم ولد عام 1940 في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك.

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