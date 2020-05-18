مشروب القهوة يتقدم على الشاي في روسيا للمرة الاولى

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعتبر روسيا أول من استخدم السماور في تحضير الشاي، وهذا الوعاء بات جزءا من تاريخ البلاد وتراثها الأدبي، لكن البلاد كانت تسير في اتجاه جديد في السنوات الأخيرة، في ظل ما أظهره بحث أخير لخبراء الصناعة من أن احتساء الروس للقهوة تجاوز مشروب الشاي العام الماضي لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقد استهلك الروس وفقاً لبيانات هيئة "روستيكوفي" 40 ألف طن متري من القهوة أكثر من الشاي عام 2019، نقلاً عن موقع "أر بي سي" الاخباري.

ونقلت صحيفة " موسكو تايمز" عن مدير جمعية "روس تي كوفي"، راماز شانتوريا، إن الروس استهلكوا 180 ألف طن من خليط البن الكامل، المطحون والقهوة الفورية وخليط القهوة.

فيما لم يتجاوز استهلاك الشاي عدا الخلطات العشبية 140 ألف طن، مشيراً إلى أن مشروب القهوة تقدم على الشاي عام 2019 بعد أن كان متساوياً عند 160 ألف طن، على مدى عامين متتاليين.

ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن "روس تي كوفي"، إن: "استهلاك القهوة زاد بنسبة 97% على مدى السنوات العشر الماضية، وكان نمو السوق لعام 2019 حوالي 12%".

بدورها، أكدت سلسلة التجزئة، اوتشان، أن القهوة تقدمت على الشاي من حيث المبيعات العام الماضي، وأن سلسلة متاجر "ماغنت" أعلنت عن أن الطلب على القهوة كان ضعف الطلب على الشاي من الناحية النقدية.

وهذه النتائج دعمتها بيانات الجمارك الفيدرالية أيضاً حيث اظهرت أن روسيا استوردت 100 ألف طن متري من القهوة، باستثناء العلامات التجارية الفورية، أكثر مما استوردت من الشاي العام الماضي.

ووفقاً لمجموعة أبحاث السوق "جي اف كي"، فإن مشتريات القهوة تقدمت على الشاي خلال العامين الماضيين لدى 20 ألف أسرة روسية يجري تتبعها.

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