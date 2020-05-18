معجزة تطابق تواريخ ولادة طفل مع أمه واخته.. 1 مقابل 48 مليون شخص

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تغلبت الطفلة البريطانية المعجزة، كايلي-بو هال، على كل الاحتمالات، وولدت في نفس تاريخ ولادة أمها واختها الكبرى، داخل المستشفى نفسه، في حدث نادر يحدث لشخص مقابل 48 مليون نسمة.

ووفقاً لصحيفة " ذا صن" البريطانية، ولدت الطفلة في 28 أبريل، متأخرة تسعة أيام عن موعدها الطبيعي.

وقد صادف ذلك تاريخ ميلاد والدتها، هايدي أيتون البالغة 37 عاماً، وتاريخ ميلاد أختها إلي-ماي التاسع، كما عيد ميلاد عمة هايدي، علماً بأن احتمال حدوث ذلك عبر ثلاثة أجيال، هو واحد في مقابل 48 مليون نسمة.

وقالت هايدي التي تعمل طاهية إنها أطلقت اسم كايلي على ابنتها، تكريما لسفيرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، والعاملين في مستشفى هلينغدون غرب لندن.

مضيفة: "إن الطاقم الطبي كان رائعاً وقد أردت أن أشكرهم، فجاءتني فكرة إضافة كلمة تعني "جميلة" بالفرنسية".

وأكدت أنها كانت منغمسة جداً في إنجاب طفلتها كايلي–بو لدرجة أنها لم تتذكر أنه عيد ميلادها إلا بعد أن أخبرتها الممرضة، فالأمر غاب عن ذهنها تماماً، ثم قالت إنها أخبرت القابلة بأنه عيد ميلاد ابنتها وعمتها أيضا، فمزحتا بأنه سيكون شهراً باهظاً مليئاً بالهدايا.

قالت هايدي عن ولادة طفلتها التي بلغ وزنها حوالي 4.1 كيلوغرامات عند الولادة: "أشعر بأنني مباركة، وأنا مسرورة بإنجاب فتاة ثانية".

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