بالفيديو.. موسيقا ما قبل التاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

يقوم عالم الآثار الدكتور جان لوب رينغو المتخصص في موسيقا ما قبل التاريخ، في هذا الفيديو بالعزف على آلة الـ "ليثوفون" الموسيقية.

وتتكون الآلة الموسيقية ليثوفون من صخرة أو قطع صخرية تضرب لتنتج نوتات موسيقية. يمكن تصويت النوتات في آن واحد (مما ينتج عنه انسجام) أو على التوالي (لحن).

والليثيوفون هو إيديوفون يشبه آلات مثل الغلوكنشبيل، الفيبرافون، الزيلوفون، والماريمبا.

في نظام تصنيف هورنبوستيل-ساكس، تاخد الليثيوفونات رقم '111.22' لفئة ألواح الإيقاع المضروبة مباشرة.

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