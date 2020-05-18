سلمان خان يناشد الجالية الهندية "اغتنموا كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات"

المصدر: البيان الإلكتروني

ناشد النجم الشهير سلمان خان، والذي صور أفلاماً عديدة في أبوظبي، الجالية الهندية المقيمة في الدولة اغتنام كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات.

وطالب خان الجالية الهندية بالتعاون مع حكومة الإمارات من خلال الالتزام بتعليمات الجهات المعنية وإجراء الفحوصات عند ظهور أي عوارض الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وقال لهم: "كونوا أبطالاً، وقوموا بالعمل الصائب".

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