سلمان خان يناشد الجالية الهندية "اغتنموا كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات"

ناشد النجم الشهير سلمان خان، والذي صور أفلاماً عديدة في أبوظبي، الجالية الهندية المقيمة في الدولة اغتنام كرم وإنسانية حكومة وشعب الإمارات.
وطالب خان الجالية الهندية بالتعاون مع حكومة الإمارات من خلال الالتزام بتعليمات الجهات المعنية وإجراء الفحوصات عند ظهور أي عوارض الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وقال لهم: "كونوا أبطالاً، وقوموا بالعمل الصائب".
#سلمان_خان يناشد الجالية #الهندية: اغتنموا كرم وإنسانية حكومة وشعب #الإماراتhttps://t.co/r5sdPE9Xex#خلك_في_البيت#البيان_أربعون_عاما#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9eA8FGKbto— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 17, 2020