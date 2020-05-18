الأزياء في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي-البيان

في ظاهرةٍ تتماشى مع جائحة فيروس «كورونا»، بدأنا نلاحظ تزايد عدد المهتمين بتنسيق كماماتهم مع ملابسهم في صفوف الشخصيات البارزة مجتمعياً.

وقد أطلّت على سبيل المثال رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي الشهر الفائت بعدد من الكمامات المتناسقة مع ألوان ملابسها. وظهرت إينجيل أوباسي، مديرة أحد أبرز حسابات «انستغرام» المعنية بالأزياء، وقد ارتدت طقماً نسقت معه كمامة مناسبة لحضور حفل زفاف عبر الإنترنت.

وقد تنبّه العديد من المصممين في ظل تنامي حجم هذه الظاهرة وبدأوا يصنعون أزياء تترافق مع كمامات متناسقة، حتى إن دار جيفنشي العريقة للأزياء قد أصدرت مجموعة قبعات وكمامات متناسقة.

أما شيلي هورست المؤسسة الشريكة لإحدى العلامات التجارية فقد أطلقت فكرة تنسيق السترات مع الكمامات، وقالت في حديث لـ«بي بي سي»: «إن الردود التي تلقيناها على مجموعة السترات والكمامات كانت رائعة وقد أحبها العملاء».

وتخطت شهرة الكمامات بحيث أن قام المصممون بصناعة مجموعة فاخرة تضمنت أحجار راين، وقد علقت المصممة صفية دييجوماو على ذلك بالقول: «حين تخرج وأنت تضع كمامة على الموضة، فإننا لا نبدو كأننا نواجه حرباً بل يغدو الأمر أكثر متعةً».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز