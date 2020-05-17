جديد المطبخ الصيني.. آيس كريم مسيّل للدموع

لم تستطع جائحة "كورونا" التي بدأت قصتها من ووهان الصينية، والتي أشارت أصابع الاتهام خلالها إلى وجبة الخفافيش، أن تجعل الصينيين يكفُّون عن تناول المأكولات الغريبة، كما لا يزال المطبخ الصيني يحفل بكل جديد.

فقد ابتكر محل لبيع المثلجات في هونغ كونغ نوعاً جديداً من منتجاته روَّج له باسم "آيس كريم الغاز المسيّل للدموع"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وذكر صاحب المحل أنه صنع النكهة الغريبة للآيس كريم تعبيراً عن دعمه للحرية والديمقراطية، موضحاً أنه أراد تقديم شيء يذكّر الناس بأن عليهم عدم فقدان شغفهم.

وتشكّل حبوب الفلفل الأسود المكوّن الرئيس للآيس كريم الجديد، ما يمنح شعوراً بالغاز المسيِّل للدموع الذي استوحيت منه الفكرة.

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