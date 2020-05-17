يتسلل إلى متحف مغلق ويلتقط صور سيلفي

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

دخل رجل ليلاً إلى متحف مغلق في سيدني، حيث راح يلتقط صور سيلفي مع جمجمة ديناصور، قبل أن يلوذ بالفرار، مع قبعة راعي بقر ولوحة، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية التي تبحث عنه.

وأوضحت الشرطة أن الرجل تسلق سقالة في متحف «أستراليان ميوزيوم»، الأحد الماضي، وراح يجول في المبنى المقفل. وقال مدير شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز، شون هيمي «بقي فيه أربعين دقيقة. ويبدو أنه استمتع بليلته في المتحف».

وقد صورت كاميرا مراقبة، الرجل، وهو يلتقط صوراً إلى جانب معروضات، ويضع رأسه داخل فكي جمجمة تيرانوصور، ويفتش في الأدراج. وغادر المكان حاملاً قبعة راعي بقر، وصورة معلقة على جدار، بحسب ما أفادت الشرطة. والمتحف مغلق منذ العام الماضي، بسبب الصيانة، ما سهل دخول الرجل إلى المبنى.

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