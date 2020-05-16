رحيل الموسيقار الإيطالي بوسو بعد معاناة مع المرض

المصدر: (دبي - البيان)

بعد معاناة مع المرض رحل عن عالمنا أمس المؤلف الموسيقي والمغني وعازف البيانو الإيطالي، إزيو بوسّو، في منزله بمدينة بولونيا الإيطالية. إذ توفي عن عمر يناهز 48 عاماً، بعد أن كان يعاني من مرض التآكل العصبي منذ عام 2011.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد نشر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مقطعاً من الحفل الأخير للموسيقار الراحل في صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بينما أشاد به وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانتشيشيني بقوله: «كان رجلاً عميقاً وكريماً، فناناً متفجر الموهبة..». وعلى الرغم من مرض بوسّو، فقد ظل يعزف، ويمارس التأليف الموسيقي، والتدريس حتى وقت قريب نسبياً.

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