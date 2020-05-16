العاملون في المجال الطبي يدخلون متاحف شنغهاي مجاناً

المصدر: (شانغهاي - شينخوا)

أعلنت السلطات المحلية أن 100 متحف في شنغهاي ستقدم دخولاً مجانياً للعاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء البلاد هذا العام كوسيلة لتوجيه الشكر لجميع الأطباء والممرضين على عملهم في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

علاوة على ذلك، سيتم فتح 87 متحفاً في شانغهاي أمام الجمهور بشكل مجاني، وستقدم أربعة متاحف تذاكر بنصف السعر خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف واليوم الصيني للسياحة المقبلين، وفقاً لما ذكرت تشنغ مي هونغ، نائبة مدير مديرية الثقافة والسياحة ببلدية شنغهاي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

إضافة إلى ذلك، أطلقت المتاحف معارض عبر الإنترنت لتقديم سلسلة من الجولات الافتراضية العامة للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. واتخذت المتاحف في شانغهاي إجراءات صارمة للوقاية من كوفيد 19 والسيطرة عليه. حيث يتعين الحجز مسبقاً للجولات في المتاحف، بينما لا ينبغي أن يتجاوز عدد الزوار 30 أو 50 في المئة من قدرتها اليومية المعتمدة لاستقبال الزوار.

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