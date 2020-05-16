«سوني» تحتضن عازفي الغيتار على شرفات برشلونة

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

عندما ضرب وباء كوفيد 19 العالم، كانوا مجرد ثلاثة موسيقيين إسبانيين، عالقين في منزلهم في برشلونة وبدأوا عزف الغيتار على شرفتهم لإبقاء الأمل حياً في النفوس، ولكن بعد شهرين من الإغلاق، أصبح هذا الثلاثي شهيراً على الشبكات الاجتماعية ما أكسبه عقداً مع شركة «سوني».

ألف هذا الثلاثي المؤلف من كلاوس وراي وغييم المعروف بـ«ستاي هوماس» 27 أغنية بالإسبانية والكاتالونية والإنجليزية، وأصبح لديه 400 ألف متابع على «إنستغرام» إلى حد الآن، وسيطلق أول ألبوم له في الخريف.

وقال غييم بولتو (25 عاماً) لوكالة فرانس برس من شقته «لم أكن لأصدق أن هذا سيحدث لنا حتى بعد مئة عام... أن تتواصل سوني معنا لأنها أحبت الأغاني التي نؤلفها على سطوحنا بالغيتار وصندوق القمامة المعدني». منذ بداية العام، يتشارك الثلاثة شقة علوية في برشلونة ممرها ممتلئ الآن بالهدايا المجانية التي ترسلها العلامات التجارية لتظهر منتجاتها في مقاطع الفيديو الخاصة به.

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