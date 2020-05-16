خنفساء تدفع عالم نباتات إلى السجن

المصدر: البيان الإلكتروني

ربما تأسر الطبيعة عشاقها بكائناتها الغريبة، لكنَّ الأغرب أن تدفعهم إلى السجن.

هذا ما وقع بالفعل في سريلانكا، حيث ألقي القبض على عالم نباتات روسي بتهمة جمع الجعلان النادرة الميتة، حسبما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان عالم النباتات ألكسندر إيغناتينكو وصل إلى سريلانكا المشهورة بجعلانها النادرة، وأقام في فندق بالقرب محمية قومية، حيث عثر على عدد كبير من الجعلان الميتة الملوَّنة.

وقرر إيغناتينكو جمع بعضها وتصويرها وتحميل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أمن الفندق أخضعوه للتفتيش الشخصي، فاكتشفوا في أحد جيوبه جعلين، ما دفعهم إلى تفتيش غرفته، واكتشاف كمية من الجعلان الميتة هناك، وبناءً على ذلك احتجزوه وسلَّموه للشرطة.

يُذكر أن قوانين سريلانكا تقضي بالسجن 40 عاماً على من يحاول تصدير الحيوانات والنباتات النادرة إلى خارج البلاد، وتفرض حظراً على إجراء الدراسات العلمية في هذا المجال.

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