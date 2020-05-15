"البيان" تطلق استفتاء دراما رمضان 2020

المصدر: دبي ـ البيان

تدعو "البيان" قرائها إلى المشاركة في الاستفتاء الخاص الذي تجريه حول الدراما الرمضانية لهذا الموسم، والذي جاء حافلاً بأعمال قوية حققت نسب مشاهدة عالية، وحظيت باهتمام جماهيري واسع، وأشعلت منافسة حامية بين مختلف القنوات.

وفي هذا الاستفتاء تحرص "البيان" على استبيان رأي الجمهور في تحديد الأعمال الأنجح والأقوى والأبرز في هذا الموسم، بهدف الوصول إلى نتاج مرضية، لا سيما وأن قائمة الأعمال المعروضة على مختلف القنوات طويلة، كما تسعى الصحيفة من خلاله إلى تحديد افضل فنان وفنانه على المستويات المحلية والخليجية والعربية، وكذلك أفضل مخرج، وأفضل برنامج كرتوني وتلفزيوني وأفضل قناة عرض.

يرجى التكرم بالمشاركة في الاستفتاء

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