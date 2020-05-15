أفغانية تتطوّع لإرضاع 20 طفلاً بعد مقتل أمهاتهم

المصدر: (دبي - البيان)

في بادرة إنسانية، تطوعت أم أفغانية لإرضاع 20 طفلاً من حديثي الولادة بعد تعرض مستشفى أطفال وتوليد في العاصمة كابول لهجوم انتحاري.

وحسب موقع سكاي نيوز، تقوم السيدة فيروزا يونس عمر بإرضاع الأطفال الذين أضحوا بدون أمهات بعد هجوم مسلح على مستشفى بارشي الوطني الذي تديره منظمة «أطباء بلا حدود». وقتل في ذلك الهجوم 24 شخصاً بينهم طفلان حديثا الولادة، وفقاً لوزارة الصحة الأفغانية. وبعد الهجوم، تُرك ما لا يقل عن عشرين مولوداً جديداً بدون رعاية، وتم نقلهم إلى مستشفى أتاتورك، حيث تطوعت فيروز لإرضاعهم، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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