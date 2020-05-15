متغيرات الشمس تهدد الحياة على الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

يقول علماء إن الشمس دخلت في إطار الحجب، ما قد يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة، حيث تقع حالياً في فترة «الحد الأدنى للطاقة الشمسية»، ما يعني أن النشاط على سطحها انخفض.

ويعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من «انحسار» أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، مع اختفاء البقع الشمسية فعلياً. وقال الفلكي الدكتور توني فيليبس: «الحد الأدنى من الطاقة الشمسية جارٍ، وهو عميق. أصبح المجال المغناطيسي للشمس ضعيفاً، ما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي».

وحسب موقع روسيا اليوم، «تشكل الأشعة الكونية الزائدة خطراً على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي، وتؤثر في الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وقد تساعد في إحداث البرق». ويخشى علماء ناسا، من أن يكون تكراراً لـ Dalton Minimum، التي حدثت بين 1790 و1830، إلى فترات من البرد القارس، وفقدان المحاصيل والمجاعة، وانفجارات بركانية قوية.

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