المتعافون يطورون أجساماً مضادّة لـ«كورونا»

ابتكر أحد المطاعم في تايلاند دمية على شكل باندا لمجالسة غير القادرين على تناول الطعام بمفردهم، في ظل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وانتشار فيروس «كورونا»، وذلك ليبدد شعور الوحدة عن زواره.

وكانت تايلاند قد خففت هذا الشهر بعض القيود على الأنشطة التجارية مع تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا»، مما أتاح للمطاعم فرصة إعادة فتح أبوابها لكن مع تطبيق قواعد مشددة للحد من خطر انتشار الفيروس. وقال ناتوت رودتشانابانتكول صاحب مطعم ميزون سايجون الفيتنامي في بانكوك، «كنا نزود كل طاولة بمقعد واحد فقط حيث يأتي الزبون بمفرده. لكنني استغربت الأمر لذلك فكرت في توفير صحبة».

وقال ساويت تشايبك، أحد رواد المطعم، الذي كان يجلس في مواجهة إحدى دمى الباندا، إنه مسرور لوجود جليس بعد خروجه لأول مرة منذ شهور لتناول الطعام خارج المنزل. بانكوك - رويترز

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز