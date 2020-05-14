أطباء يقتلعون بالخطأ 150 سناً سليمة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت دراسة أجراها باحثون من مستشفى جامعة مانشستر لطب الأسنان، حول عمليات إزالة الأسنان في بريطانيا بين أعوام 2015 و2019، أن الأطباء قد اقتلعوا ما يقارب 150 سناً سليمة عن طريق الخطأ.



وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الأخطاء قد حدثت داخل المستشفى حيث تعرّض المرضى على مدى السنوات الأربع الأخيرة لاقتلاع أسنانهم بينما هم تحت تأثير المخدّر العام. وحذر الباحثون من أن محاولات التعامل مع المشكلة لم تحقق على ما يبدو نجاحاً وأن إجمالي عدد الأسنان السليمة المزالة قد يكون أكبر مما تدّعيه الأرقام الرسمية.



ويصل عدد اقتلاع السن الخطأ إلى واحد من أصل أربعة أخطاء طبية جراحية، علماً أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة تصنف إزالة السن السليمة بالخطأ الطبي الذي يجب ألا يحصل مطلقاً والذي يشبه ترك إحدى الأدوات الجراحية داخل جسم المريض.



ويمكن أن تتراوح تكلفة أخطاء أطباء الأسنان بين 1000 و40000 جنيه إسترليني تبعاً لحجم الخطأ، علماً أن معظم الأخطاء تحصل نتيجة عدم التواصل بين أفراد طاقم أطباء الأسنان والإخفاق في التحقق من صور الأشعة السينية.

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