الأوروبيات الأكثر تناولاً للفاكهة والخضراوات

المصدر: (النرويج - د ب أ)

كشفت دراسة حديثة أن النساء في أوروبا يتناولن الخضراوات والفاكهة أكثر من الرجال.

وأظهرت الدراسة، التي نشرها علماء نرويجيون أمس، عن العادات الغذائية للأوروبيين أن الأمر نفسه ينطبق في المعتاد على الأشخاص أصحاب المستوى التعليمي المرتفع مقارنة بأصحاب المستويات التعليمية المتدنية.

كما وجد فريق البحث تحت إشراف تونجي هولت ستيا من جامعة «أجدر» في مدينة كريستيانساند بجنوب النرويج أن سكان جنوب أوروبا أكثر إقبالاً على تناول الفاكهة، بينما يقبل سكان شمال أوروبا على تناول الخضراوات بصورة أكبر. وأظهرت الدراسة التي نشرتها دورية «بلوس وان» المتخصصة أن سكان شرق أوروبا يأتون في ذيل القائمة في ما يتعلق بتناول الخضراوات أو الفاكهة.

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