الكلاب يمكنها التعرف على كمامات أصحابها

المصدر: (برلين - د ب أ)

من الشائع أن تخاف الكلاب من الأشخاص، الذين يرتدون أقنعة.

بالوضع في الاعتبار أن الكثير من الدول تلزم مواطنيها حالياً بتغطية وجوههم في الأماكن العامة جراء فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، من الجيد أن تساعد حيوانك الأليف على الاعتياد ببطء على الوضع الجديد. يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة أن يظهروا الكمامات لكلابهم في المنزل، بحسب جمعية ألمانية معنية بالحيوان، ثم يمكن للكلب شمها وفقدان توتره.

ثم يجب على صاحب الحيوان الأليف وضع الكمامة بطريقة تسمح للكلب بملاحظة أن إنساناً هو من خلفها. وبالقليل من المكافآت سوف يتعرف الكلب على الكمامة.

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