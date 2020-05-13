559 ألف متابع بفضل لقطات ظريفة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تحولت جدة يابانية، إلى نجمة على وسائل التوصل الاجتماعي، بفضل صورها الرائعة لحفيديها، وهما يلعبان مع كلابها العملاقة.

وأفاد موقع «ديلي ميل»، بأن المرأة اليابانية، والمعروفة باسم تامانغي، كسبت أكثر من 559 ألف متابع على «إنستغرام»، على الصور التي تنشرها،.

والتي تركز على لحظات ظريفة تمر بها كلابها مع حفيدتها، ماميتشان، البالغة ثلاث سنوات، وحفيدها، موغيكون، البالغ سنة واحدة.

وفي الصور المنشورة، يظهر الطفلان مع الكلاب في نزهة معاً في حقول الأزهار، وهم يقيمون حفلات الشاي، في ملابس من وحي «أليس في بلاد العجائب»، ويلعبون ألعاب الطاولة معاً. وغالباً ما تكون ملابس الكلاب في الصورة، من وحي من الأجواء المحيطة.

تكتب الجدة أيضاً مدونة، حيث توثق تفاعلهم، وتدون تلك اللحظات المثيرة على «يوتيوب»، حيث لديها أكثر من 10 آلاف متابع.

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