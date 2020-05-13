ملصقات قديمة لردع السياح

المصدر: (دبي - البيان)

قام متحف سكك الحديد الوطني في يورك ببريطانيا بإعادة تصميم سلسلة من ملصقات سكك الحديد القديمة مضيفاً شعارات تشجع السياح على الامتناع عن ارتياد النقاط الساخنة للعطلات وتأجيل ذلك إلى ما بعد الإقفال التــام.

وقد شارك المتحف مجموعة من 10 صور تروج لوجهات خلابة، بما في ذلك كورنويل وساحل يوركشاير وإيرلندا الشمالية، وهذه كان قد تم ابتداعها في سبيل تشجيع عامة الناس للسفر إلى تلك المناطق بالقطار، ثم أعاد المتحف تخيلها في ظل جائحة الفيروس التاجي المستجد، مضيفاً شعارات عليها، مثل «قوموا بزيارتها عندما ينتهي كل هذا» و«لا سباحة اليوم» و«في يوم ما قريباً، لكن ليس اليوم».

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