«ساتشي» تقدم 100 فنان لجامعي النوادر

المصدر: لندن – البيان

ينطلق اليوم مزاد «أعمال مختارة لـ 100 فنان معاصر»، وهو المزاد الرابع الذي تنظمه «دار كريستيز للمزادات» بالاشتراك مع «غاليري ساتشي»، حيث قامت الأخيرة بانتقاء أعمال فنية لـ 100 فنان سيتم بيعها كاملة عبر منصة «دار كريستيز» الإلكترونية. ويهدف هذا المزاد لإتاحة الفرصة أمام جامعي الفنون في جميع أنحاء العالم لاقتناء أعمال فنية يرغبون في شرائها بسهولة من منازلهم.

وقد تم اختيار كل قطعة لتعكس دور «غاليري ساتشي» في دعم مواهب الفنانين منذ بدايات مسيرتهم المهنية، حيث تتراوح تقديرات الأعمال المعروضة بين 1000 إلى 15000 جنيه استرليني، وسيستمر المزاد من 12 وحتى 28 مايو 2020.

ويتمثل المشهد الفني للشرق الأوسط في هذا المزاد بأعمال الفنانة الإيرانية والمصورة الفوتوغرافية المعاصرة شادي غديريان (مواليد 1974) التي تعيش وتعمل في طهران، حيث تجمع أعمالها الفنية بين تجربتها الخاصة كامرأة مسلمة وبين التعبير عن حياة النساء في جميع أنحاء العالم. وقد حصلت غديريان على الاعتراف الدولي بأعمالها من خلال سلسلتي «قاجار» (1998) و«مثل كل يوم» (2001).

وتم اختيار أحد الأعمال الفنية المعروضة في المزاد الحالي «بلا عنوان» (بسعر تقديري 3،200 – 4،300 دولار) من ضمن سلسلة «قاجار» (1998)، التي عملت غديريان من خلالها على تصوير النساء وخصوصاً صديقاتها وقريباتها باستخدام خلفيات وألبسة مستوحاة من عهد أسرة قاجار في إيران (1785 - 1925)، مع إضافة عناصر من الثقافة الغربية المعاصرة مثل علبة بيبسي أو هاتف أو راديو. وغالباً ما كانت الصور المأخوذة في عهد قاجار تصور أصحاب الطبقة المخملية.

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