يتبرع بسبعة آلاف يورو ثمن عمله لمستشفى إيطالي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مقابل سبعة آلاف يورو بيع عمل «كابتن هيرلوك قرصان الفضاء»، ذلك الرسم المميز للايجي ماتسوموتو الرسام الكرتوني الياباني الشهير الذي قرر عرضه في مزاد علني إلكتروني لمساعدة مستشفى في مدينة تورين الإيطالية.

«كل شيء سيكون جيداً» قرأ الرسم عند أعلاه، وهو كذلك على ما يبدو بالنسبة لماتسوموتو الذي قال إنه أراد أن «يردّ عطاء» المستشفى التي تعالج فيها لبضعة أسابيع في نوفمبر الماضي من وعكةٍ أصابته عقب حضور فعالية في تورين احتفت بـ40 عاماً على عرض الرسم للمرة الأولى في إيطاليا.

وبالرغم من أن الشاري لم تتضح هويته فإن المبلغ الذي قارب 7500 دولار أمريكي سيتم التبرع به من أجل شراء معدات الوقاية لمستشفى توريت التي قدمت الرعاية الصحية للرسام البالغ من العمر 82 عاماً ووصفته بالرسام العظيم صاحب النفس النبيلة.

وقد ظهر ماتسوموتو في إحدى الصور الحديثة وهو يحمل الرسم الكاريكاتوري الشهير مع ابتسامة رضا تعلو وجهه لتؤكد على ما كتب فيها بأن الأمور ستكون بخير فعلاً سيما في بلد كإيطاليا كان من بين الأقسى تعرضاً لهجمات «كوفيد 19».

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