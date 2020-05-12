شركة يابانية تطلق كواشف لقياس نجاعة أدوية كورونا المحتملة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت شركة المعدات الدقيقة Shimadzu Corp اليابانية أمس الاثنين في بيع كواشف في اليابان لاستخدامها في تحليل فعالية الأدوية المحتملة لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد.

الكواشف النظيرية المستقرة معدة للاستخدام من قبل شركات الأدوية والمؤسسات البحثية والطبية لتطوير أدوية لعلاج فيروس كورونا وضبط جرعاتها، وفق موقع "اليابان بالعربي"

يمكن استخدام الكواشف للتحقق من فعالية 6 مركبات كيميائية، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات، التي تمت الموافقة على استخدامها لعلاج فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة، وعقار الإنفلونزا الياباني "فافيبيرافير Favipiravir".

عادة، يتم تحليل مدى فعالية الدواء وما إذا كان له أي آثار جانبية سلبية عن طريق قياس مستوى الدواء في دم المرضى. يساعد استخدام الكواشف على تحسين دقة القياسات.

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