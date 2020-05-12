بالفيديو.. مؤذن "الأقصى" و"الحرمين" منذ 1386هـ

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ تحت سلسلة فيديوهات "مؤذن من الحرم المكي"، معلومات عن المؤذن "صالح وعظ الله فيده" رحمه الله.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة إن "فيده" رفع الأذان في المسجد الأقصى العام 1386 هـ، ورفع الأذان لما يقارب 45 عامًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعديد من المساجد خارج المملكة.

ولُقب بكبير المؤذنين، وعيّن شيخًا للمؤذنين لمدة عام، وتوفي العام 1408هـ، بحسب "سبق" الإلكترونية

كلمات دالة:
  • مكة،
  • الحرم المكي،
  • صالح وعظ الله فيده ،
  • المسجد الحرام،
  • المسجد النبوي
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