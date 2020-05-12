شاب يستعين برافعة لتوصيل قالب حلوى خاص بجدته!

المصدر: البيان الإلكتروني

إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها وجود فيروس كورونا وانتشاره حول العالم، فرض علينا الكثير من القيود الاجتماعية، فما كان أمراً عادياً كأن تجتمع العائلة للاحتفال بعيد ميلاد أحد أفرادها بات محالاً اليوم.

لم يجد شاب سويدي طريقة لأن يدخل الفرحة إلى قلب جدته في عيد ميلادها الثاني والتسعين، سوى أن يستعين برافعة كبيرة لتوصيل قالب حلوى عيد الميلاد لتستلمه من الشرفة حيث تعيش في الطابق الثالث بعد أن فرض عليها عزل تام في شقتها لحمايتها من كورونا.

وبحسب قناة "سكاي نيوز" قام دانيال بيتيرسون بمفاجأة جدته إنغا في عيد ميلادها فأحضر لها قالب حلوى ورفع وعائلته باقات الزهور والهدايا إليها فيما كانوا يغنون لها "عيد ميلاد سعيد".

وأعربت إنغا عن سعادتها البالغة بهذا الاحتفال المميز، وقالت إنها لم تكن لتحلم أبدا بأن تتلقى هدايا وحلوى عبر الرافعة، مؤكدة أن الاحتفال لن تنساه أبدا.

وكانت الفكرة قد خطرت ببال دانيال وصديقته بعد أن قررا أن لا تحتفل تلك الجدة لوحدها في عيد ميلادها، ويبدو أن أنغا معتادة على مفاجآت حفيدها، حيث صرخت من السعادة موجهة إليه كلامه: “لابد أنها فكرتك”.

وشارك في الاحتفال بعيد ميلاد الجدة عن بعد العديد من أفراد عائلتها وأصدقائهم، فيما لاقت المبادرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السويد.

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