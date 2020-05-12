تحذيرات متجددة: الشاشات تؤذي عيون الأطفال

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أكد أطباء لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، أن الجلوس ساعتين على الأقل في الخارج، مفيد لبصر الأطفال، وينصحون الجميع من مختلف الأعمار، باستراحة منتظمة من الجلوس أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر.

وقال رودري وليامز اختصاصي العيون في «لاندودنو»: «إذا استطعتم تقليص الوقت، فهذا مفيد للعينين»، مضيفاً:

«وإذا سنحت الفرصة بين مشاهدة فيلم على الهاتف، أو على شاشة التلفزيون على الجانب الآخر من الغرفة، فاختاروا التلفزيون دائماً»، ذلك أن التركيز عن قرب لفترة طويلة، قد يكون متعباً للعينين. بدوره، قال المستشار السريري في كلية فحص العيون، دانيل هاردمان- ماكاراتني: «إذا كنت طفلاً ما بين السادسة والـ 13 عاماً، وتقوم بكل واجباتك المدرسية على الشاشة، فإنه من المهم أن تأخذ أيضاً بضع ساعات في اليوم».

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