يقود بسرعة 308 كيلومترات!

المصدر: (مونتريال - أ ف ب)

أعلنت شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية ملاحقة شاب في التاسعة عشرة، بتهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة بسرعة «لا تصدق» بلغت 308 كيلومترات في الساعة.

وقال السرجنت كيري شميد في مقطع مصور نشره عبر «تويتر»، «هذا أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه». وكان السائق يقود سيارة «مرسيدس» عائدة لوالده وإلى جانبه شاب من العمر نفسه.

وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام. ووجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة، على ما أوضح السرجنت شميد.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت جنوب غرب تورنتو على جزء من طريق سريع.

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