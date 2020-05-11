موقع ينصح بترك الطرود 72 ساعة قبل فتحها

المصدر: إعداد: فاتن صبح

اتركوا طرود التوصيل 72 ساعة قبل أن تفتحوها فتقلصوا من خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، هكذا حذر باحثون من جامعات باث وبريستول وساوث هامبتون البريطانيين، عبر موقع «جيرم ديفينس» أو الدفاع بوجه الجراثيم، المعاد تحديد هدفه على أمل المساعدة في تغيير سلوكيات الناس والحد من الإصابات.

وأثبت الموقع نجاحه، من خلال النصائح الموجهة لعموم الشعب البريطاني، التي تضمنت أيضاً تعقيم الأسطح في المنازل بانتظام، واتباع إجراءات أفضل للحفاظ على النظافة الشخصية، في تقليص انتقال العدوى خلال فترتي الإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير.

ويقول الدكتور بن إينسوورث، من كلية علوم الأمراض النفسية في جامعة باث «نعلم أن (كوفيد 19) يتم التقاطه بالطريقة ذاتها لبقية الفيروسات. ويقوم الموقع بتقديم النصيحة حول كيفية حماية نفسك باستخدام الطرق عينها، التي نجحت مع الفيروسات الأخرى. المعلومات المذكورة لا يستغرق الاطلاع عليها أكثر من عشر دقائق، لكنها تساعد في الوقاية من «كورونا» كما تمدّك بطرق للإصابة أقل بالرشح والإنفلونزا لمدى الحياة».

وأضاف بن أن النصائح المتوفرة قد تتطلب بعد الممارسة من قبل الأفراد والعائلة، لكنها سرعان ما قد تتحول إلى عادات، يسهل القيام بها للحماية من أي مرض مقبل. يذكر أن المعلومات على الموقع قد تمت ترجمتها لأكثر من 20 لغة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز