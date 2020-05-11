فلكي سعودي: الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

يتحرى المسلمون هلال عيد الفطر المبارك في ليلة الثلاثين من رمضان، لمعرفة دخول العيد، فإن لم تتم رؤية الهلال في تلك الليلة أصبح المسلمون صائمين ليتموا شهر رمضان ثلاثين ليلة.

وفي هذا الصدد أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يوم الجمعة 22 مايو، يوافق يوم تحري هلال عيد الفطر من معظم الدول الإسلامية، سيراً على السنة النبوية الشريفة، لتحقيق شرط رؤية هلال شهر شوال المؤذن بعيد الفطر المبارك.

وقال هندي: حتى تتوفر شروط رؤية الهلال لابد أن يولد الهلال قبل غروب الشمس ويكون غروب القمر بعد غروب الشمس، وهذه المواعيد يمكن حسابها فلكياً، وقد أشارت حساباته الفلكية إلى ولادة هلال العيد عند الساعة 8:39 مساءً بتوقيت السعودية، أي بعد غروب الشمس على جميع مناطق المملكة.

وأضاف: ونظراً لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجوداً في السماء، فتتعذر الرؤية.

وتابع: بناء على القاعدة الشرعية القائلة بأنه في حال تعذر رؤية الهلال في يوم التحري، فإنه يتعين إتمام الشهر ثلاثين يوماً، وهذا ما سيحصل بإذن الله فيكون السبت 30 رمضان المتمم لشعبان، ويكون عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو.

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