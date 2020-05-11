فيلة عجوز تبحث عن حياة أفضل في البرازيل

المصدر: (بوينوس آيرس - أ ف ب)

انطلقت «مارا» وهي أنثى فيل عجوز ولدت في الهند، في رحلة أول من أمس من بوينوس آيرس إلى أحد ملاجئ الحيوانات في البرازيل حيث ستحظى بحياة أفضل، كما أعلنت بلدية العاصمة الأرجنتينية.

وقد أمضت «مارا» التي يراوح عمرها بين 50 و54 عاماً الجزء الأول من حياتها كحيوان سيرك ثم وصلت في عام 1995 إلى حديقة حيوانات في بوينوس آيرس تحولت منذ ذلك الحين إلى حديقة بيئية حيث عاشت هذه الفيلة.

وبدأت «مارا» رحلتها الممتدة على ألفي كيلومتر، التي كانت مقررة منذ يناير رغم تفشي فيروس كورونا.

وقد وضع بروتوكول خاص لحمايتها وحماية الطواقم التي ترافقها.

يبلغ وزن «مارا» 5,5 أطنان وطولها 5 أمتار وعرضها مترين وارتفاعها 3 أمتار. وهي تتناول طناً من الخضر والعلف وقصب السكر كل يوم.

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