شاي «تيك توك» يثير السخط

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

أثارت وصفة «الشاي الساخن» المشبعة بالسكر، لأمريكية تعيش في بريطانيا على موقع «تيك توك» أخيراً ضجة على الإنترنت، حيث قُوبل مقطع الفيديو الذي شوهد أكثر من 72 ألف مرة، بالارتباك والصدمة من قبل الجمهور، وفقاً لـ«إندبندنت» البريطانية.

وتظهر في الفيديو المرأة واسمها ميشيل وهي تقول إن «أسئلة كثيرة كانت تصل إليها عن وصفتها للشاي الساخن» وإن هناك طلباً كبيراً على الوصفة، ولذلك أرادت مشاركتها على الإنترنت، وذلك قبل أن توضح أنها تخلط العديد من العناصر معاً قبل مزج وصفة الشاي الفورية المكونة من كوبين من بودرة الليموناضة وكوبين من السكر والقليل من القرفة والقرنفل.

وتضيف ميشيل إن الخطوة التالية تتضمن ملء كوب بالماء، وتسخينه في «مايكروويف».

وإثر مشاهدة مقطع الفيديو، توالت ردود الفعل الشاجبة، حيث مزح أحدهم قائلاً إن تلك الوصفة قد تكون كافية لإعادة ميشيل الأمريكية إلى بلادها، مضيفاً: «أنا متأكد من إمكان طردنا لك بسبب هذا».

وعلق مشاهد آخر بأن الشراب الذي أعدته ميشيل «لا علاقة له بالشاي»، فيما أفاد غيره: «لماذا تضعين المياه في مايكروويف؟ لماذا لم يجرِ اعتقالك بعد؟»، وتساءل آخرون: «لماذا تختار أم لثلاثة أطفال استخدام الشاي بأكياس البودرة؟».

ولكن ميشيل دافعت عن مشروبها برغم الحملة الشرسة.

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