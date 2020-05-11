«الدراجات الهوائية» لإصلاح ما أفسده «كورونا» في بريطانيا

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت بريطانيا مبادرة «الدراجات» الهوائية، لتخفيف ما أفسده «كورونا» في رشاقة مواطنيها وصحتهم خلال الحجر العام الذي فرضته لمكافحة تفشيه، واستبعاداً لاستئناف وسائل النقل العام عملها، وفق ما ذكر موقع «ميترو» البريطاني.

وبعد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس التاجي، رأت الحكومة أن المكوث داخل المنازل شكل خطراً على رشاقة البريطانيين وزاد من أوزانهم، لذلك عمدت لإطلاق مبادرة «الدراجات» الهوائية لما بعد تخطي الفيروس القاتل واستبعاداً لعودة وسائل النقل العام إلى تأدية خدمتها الكاملة نتيجة للسير قدما في سياسة التباعد الاجتماعي.

وأعلنت حكومة بوريس جونسون عن مبادرة بقيمة 2 مليار جنيه استرليني، لخفض استخدام المواطنين لوسائل النقل العام واستبدالها باستراتيجية «العجلات الهوائية».

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